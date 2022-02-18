В Украине планируют исследовать коронавирус в сточных водах

В США с 2020 года активно анализируют сточные воды на наличие коронавируса. Более того, эти данные включают в регулярный отчет о распространении COVID-19 в стране.

Такой же метод мониторинга активно использует и ЕС. 18 февраля главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что этот вид исследований планируют реализовать и в Украине.

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Мы разработали национальный протокол проведения исследования по определению концентрации коронавируса именно в сточных водах,

– заявил Игорь Кузин.

Сначала систему планируют исследовать на уровне нескольких областей. По словам замминистра, сейчас основная проблема состоит в том, что этот метод более целесообразно использовать при сверхнизких показателях заболеваемости – при высоких показателях болезни диагностическая ценность такого метода теряется.

Когда в Украине будут исследовать сточные воды на наличие COVID-19

В Минздраве надеются реализовать этот метод исследований уже в мае 2022 года. Сначала его протестируют на уровне трех областей. Если он окажется удачным, то количество изучаемых регионов будет расширено.

Следует знать: что дает анализ сточных вод