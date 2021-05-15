О планах Минздрава изменить критерии зеленой зоны сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Запланированные изменения в карантинном зонировании
Мы меняем сейчас алгоритм определения. Было заседание Государственной комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где предложили пересмотреть индикаторы по зеленой зоне,
– рассказал Ляшко.
По его словам, один из действующих индикаторов – эпидемиологический порог для гриппа и респираторных заболеваний – считается только на эпидемический сезон, до конца апреля. Этот индикатор планируют изменить с учетом требований Евросоюза.
Сейчас зеленую карантинную зону внедряют, если
- заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов меньше 50% эпидемического порога;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) – до 5%.