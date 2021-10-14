В Украине планируют одобрить бустерную дозу против коронавируса: для кого именно

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) рассмотрит вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса в Украине. Заседание состоится уже на следующей неделе.

Скорее всего, решение об использовании бустерной дозы таки одобрят. Так считает главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Когда вводится бустерная доза вакцины

Дополнительную дозу вакцины будут предлагать сделать после 6 – 8 месяцев после вакцинации.

Игорь Кузин “Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение”.

Для кого могут ее одобрить

По словам Кузина, в первую очередь бустерную дозу вакцины могут предложить людям с ослабленным иммунитетом.

Игорь Кузин "Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях. Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями”.

К слову, недавно в США одобрили бустерную и третью дозу вакцины против коронавируса. И это не одно и то же.

Бустерная доза вакцины в США предназначена для людей, чей иммунный ответ мог впоследствии ослабнуть. Прививки бустерной дозой будут делать не ранее чем через 6 месяцев после второй прививки.

Третья доза вакцины делается по меньшей мере после 28 дней после второй дозы. Ее назначили для людей, у которых нет достаточно сильного иммунного ответа от первых двух доз.

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине

Источник: МОЗ