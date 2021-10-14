В Украине планируют одобрить бустерную дозу против коронавируса: для кого именно
Источник:UA: Украинское радио
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) рассмотрит вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса в Украине. Заседание состоится уже на следующей неделе.
Скорее всего, решение об использовании бустерной дозы таки одобрят. Так считает главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
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Когда вводится бустерная доза вакцины
Дополнительную дозу вакцины будут предлагать сделать после 6 – 8 месяцев после вакцинации.
Игорь Кузин
“Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение”.
Для кого могут ее одобрить
По словам Кузина, в первую очередь бустерную дозу вакцины могут предложить людям с ослабленным иммунитетом.
Игорь Кузин
"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях. Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями”.
К слову, недавно в США одобрили бустерную и третью дозу вакцины против коронавируса. И это не одно и то же.
Бустерная доза вакцины в США предназначена для людей, чей иммунный ответ мог впоследствии ослабнуть. Прививки бустерной дозой будут делать не ранее чем через 6 месяцев после второй прививки.
Третья доза вакцины делается по меньшей мере после 28 дней после второй дозы. Ее назначили для людей, у которых нет достаточно сильного иммунного ответа от первых двух доз.
Темпы вакцинации против коронавируса в Украине
Источник: МОЗ
- За минувшие сутки, 13 октября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 164 387 человек. 85 922 из них получили первую дозу, а остальные 78 465 – вторую.
- С начала вакцинальной кампании COVID-прививки получили 7 774 486 жителей страны. 7 774 484 из них получили по меньшей мере одну дозу препарата, а 6 349 739 – вторую (из них двое получили одну дозу за границей).
- Всего в Украине провели 14 124 223 прививки против коронавируса.