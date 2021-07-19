Старт пятого этапа вакцинации

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания и рассказал о новом этапе вакцинальной кампании.

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Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию,

– отметил Денис Шмыгаль.

И добавил, что на этой неделе в Украине стартует пятый этап вакцинирования населения. По его словам, вакцины пока достаточно для того, чтобы прививать всех желающих.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев выросло число новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период.

Меры нужны из-за распространения Дельты

Также в Минздраве предлагают усилить контроль при пересечении государственной границы из-за увеличения случаев инфицирования в мире, в частности из-за штамма Дельта.

Так, теперь все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест.

Коротко о COVID-вакцинации в Украине

По данным Минздрава, по состоянию на 18 июля, в Украине полностью вакцинировали 1 431 362 человека.

Вчера, 18 июля в Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Moderna через механизм COVAX.

Также в Украине изучают возможность вакцинации детей.

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