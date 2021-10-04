В Украине планируют производить мРНК-вакцину против коронавируса, – Кузин

В Украине вполне реально локализовать производство вакцин против коронавируса. В частности, крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna.

Об этом журналистам рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, локализация вакцин Pfizer и Moderna в Украине вполне реальна.

К теме В Израиле сделали обязательной третью дозу вакцины против коронавируса

Это (локализация производства вакцин Pfizer и Moderna в Украине, – ред.) вполне реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским,

– рассказал он.

Кузин добавил, что даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.

К слову, на днях глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что первая украинская вакцина против коронавируса может появиться в 2022 году. Точные сроки производства станут известными в конце текущего года.

В Харькове уже начался монтаж линий для создания препаратов против гриппа и COVID-19.

Как работает мРНК–вакцина

Источник: Минздрав