Вакцинация детей в Украине может начаться уже летом 2021 года. Об этом эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски связанные с COVID... Скорее всего, летом. И это будет касаться не 100% детей, а только той когорты, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID,

– заметил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил, что возрастные категории для вакцинации от COVID расширят и начнут прививать подростков.

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