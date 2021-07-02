Вакцинация детей в Украине может начаться уже летом 2021 года. Об этом эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
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Мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски связанные с COVID... Скорее всего, летом. И это будет касаться не 100% детей, а только той когорты, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID,
– заметил он.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил, что возрастные категории для вакцинации от COVID расширят и начнут прививать подростков.
COVID-вакцинация детей в мире: что известно
- В США уже началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 16 лет. Их прививают препаратом от Pfizer-BioNTech.
- В Канаде тоже разрешили использование этого препарата для возрастной группы 12 – 16 лет.
- Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет. Европейская комиссия согласилась с этим решением.
- Вакцина против COVID-19 от компании Sinovac тоже получила одобрение Китая для прививки детей и подростков в экстренных случаях. Отныне в стране препарат можно применять на детях в возрасте от 3 до 17 лет.
- Ученые провели исследование эффективности вакцины CoronaVac у детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет. Препарат вызвал у подопытных сильный иммунный ответ на SARS-CoV-2.