Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной Раде принять законопроекты о запрете продажи лекарственных средств детям.

Так, на заседании комитет рассмотрел ряд законопроектов, касающихся продажи лекарств несовершеннолетним, а также предложили внести изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

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Основной задачей законопроекта является предотвращение неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта,

– заявили в комитете.

Депутаты также рассмотрели законопроект, который предлагает внести изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях и усилить ответственность за нарушение требований законодательства о лекарственных средствах. Так, законопроектом устанавливаются повышенные штрафы за нарушения.

Кроме того, рассматривать дела о таких нарушений будет Гослекслужба, уполномоченная законом осуществлять контроль за деятельностью аптечных учреждений.

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