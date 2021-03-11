В Украине планируют запретить продажу лекарственных средств детям
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной Раде принять законопроекты о запрете продажи лекарственных средств детям.
Источник:Верховная Рада
Так, на заседании комитет рассмотрел ряд законопроектов, касающихся продажи лекарств несовершеннолетним, а также предложили внести изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.
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Основной задачей законопроекта является предотвращение неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта,
– заявили в комитете.
Депутаты также рассмотрели законопроект, который предлагает внести изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях и усилить ответственность за нарушение требований законодательства о лекарственных средствах. Так, законопроектом устанавливаются повышенные штрафы за нарушения.
Кроме того, рассматривать дела о таких нарушений будет Гослекслужба, уполномоченная законом осуществлять контроль за деятельностью аптечных учреждений.
Отравление несовершеннолетних таблетками: последние случаи
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- Похожая ситуация произошла в Умани. Там 2 школьницам оказывали медицинскую помощь из-за того, что они выпили по 10 таблеток. К счастью, угрозы их жизни нет.
- Также в Киеве 15-летний подросток выпил много медикаментов. Его состояние было стабильное.
- В Калуше 2 девушки наглотались таблеток – им 12 и 13 лет. Одна из них выпила аж 70 штук.
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