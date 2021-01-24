По состоянию на 24 января в Украине коронавирусом заболели за сутки 3915 человек. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

Больше всего больных зарегистрировали во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбук.

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В течение суток госпитализированы 2079 пациентов с COVID-19 или подозрением на болезнь и выраженными симптомами. К сожалению, от осложнений коронавирусной болезни умерли 83 пациентов. Выздоровели – 5407 больных.

Количество тестирований: в течение суток 23 января украинские лаборатории осуществили 23 081 тестирование, в частности методом ПЦР – 17600, методом ИФА – 5481.

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