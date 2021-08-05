В Украине почти в десять раз выросло количество больных штаммом Дельта

Штамм коронавируса Дельта стремительно распространяется в Украине. Уже официально зафиксировали подтвержденных 147 случаев заражения этим вариантом инфекции.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Напомним, последний раз сообщали о 17 случаев "Дельты".

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Игорь Кузин “Относительно штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили про 17 случаев. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется”.

По словам главного санитарного врача, быстрее всего вариант "Дельта" распространяется в Тернопольской, Одесской областях, Киеве и Черновцах. Эти регионы показывают наибольший процент положительных случаев этого штамма.

Игорь Кузин подтвердил информацию, что новый штамм "Дельта" распространяется быстрее, чем первоначальный вариант вирус, и чаще приводит к госпитализации.

Он напомнил, что есть и положительные новости: вакцинация защищает от штамма "Дельта".

Что известно о штамме "Дельта"

Источник: ВОЗ

Штамм коронавируса "Дельта" (B.1.617 или G / 452R.V3) впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года.

Его зафиксировали уже в 135 странах.

ВОЗ предупредила, что из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса по миру все мировые достижения в борьбе с коронавирусом могут обесцениться.

Дельта-вариант не только быстрее распространяется, но и увеличивает в 1,85 раза риск госпитализации, чем британский штамм SARS-CoV-2.

Кроме этого, индийский вариант опасен для детей и подростков.

Все симптомы этого штамма коронавируса такие же, как и у исходного.



Что известно о штамме "Дельта" / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала