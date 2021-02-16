В Украине в понедельник, 15 февраля, была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательства для экстренного медицинского применения.

В ЦОС Украины отметили, что 15 февраля ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX.

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Вчера, 15 февраля 2021 года, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19,

– сообщили в центре.

К слову, Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 миллионов доз в I–II квартале 2021 года. Также вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Что известно о вакцине AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca — это векторная вакцина, которую разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С. Представитель AstraZeneca в Скандинавии заявил, что вакцину уже получили миллионы людей по всему миру.

Однако из-за сообщений о побочных эффектах препарата от AstraZeneca в одной из стран ( в Швеции) уже временно прекратили вакцинацию медиков.

Какие побочные эффекты зафиксировали от вакцины:

озноб;

боль в теле;

лихорадка.

Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала