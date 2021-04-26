Для того чтобы снизить или предотвратить радиационное облучение щитовидной железы в результате аварий на ядерных установках, Минздрав разработал Регламент по проведению йодной профилактики. Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что его будут применять в случае возникновения радиационной аварии.

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Соответствующий приказ Министерства здравоохранения (№408) зарегистрировали в Министерстве юстиции 16 апреля 2021 года.

При радиационной аварии на ядерной установке радиоактивные вещества и изотопы йода могут выброситься в окружающую природную среду.

Виктор Ляшко “Йодная профилактика относится к срочным мерам направленных на предотвращение негативного влияния ранней фазы радиационной аварии. Она заключается в приеме препаратов стабильного йода в течение первых 6 часов после поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой ".

Как йод может защитить от радиации

Прием йода прекращает или временно тормозит функции образования гормонов щитовидной железы (тиреоидных гормонов), которые определяют активность течения метаболических процессов в организме человека.

Поскольку в химическую структуру этих гормонов входит йод, после приема стабильного йода щитовидная железа блокируется. Поэтому радиоактивные изотопы йода не попадают в щитовидную железу и не накапливаются в ней.

Это значительно уменьшает или предотвращает радиационное облучение щитовидной железы и снижает риск негативных последствий для здоровья человека.

В регламенте говорится, что прием йода одновременно с поступлением радиационного "облака" является эффективным. Но важно, чтобы препарат был выпит не позднее чем через 6 часов после выброса радиационных частиц в атмосферу.

Можно ли употреблять йод "для профилактики"?

Однократный прием йодосодержащих препаратов практически не сказывается на состоянии здоровья детей и взрослых. Но стабильное употребление йода, особенно в больших дозировках, увеличивает риск гипотиреоза (снижение функции щитовидной железы). Поэтому йод нельзя принимать без необходимой на это причины.