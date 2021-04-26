Для того чтобы снизить или предотвратить радиационное облучение щитовидной железы в результате аварий на ядерных установках, Минздрав разработал Регламент по проведению йодной профилактики. Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что его будут применять в случае возникновения радиационной аварии.
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Соответствующий приказ Министерства здравоохранения (№408) зарегистрировали в Министерстве юстиции 16 апреля 2021 года.
При радиационной аварии на ядерной установке радиоактивные вещества и изотопы йода могут выброситься в окружающую природную среду.
Виктор Ляшко
“Йодная профилактика относится к срочным мерам направленных на предотвращение негативного влияния ранней фазы радиационной аварии. Она заключается в приеме препаратов стабильного йода в течение первых 6 часов после поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой ".
Как йод может защитить от радиации
- Прием йода прекращает или временно тормозит функции образования гормонов щитовидной железы (тиреоидных гормонов), которые определяют активность течения метаболических процессов в организме человека.
- Поскольку в химическую структуру этих гормонов входит йод, после приема стабильного йода щитовидная железа блокируется. Поэтому радиоактивные изотопы йода не попадают в щитовидную железу и не накапливаются в ней.
- Это значительно уменьшает или предотвращает радиационное облучение щитовидной железы и снижает риск негативных последствий для здоровья человека.
В регламенте говорится, что прием йода одновременно с поступлением радиационного "облака" является эффективным. Но важно, чтобы препарат был выпит не позднее чем через 6 часов после выброса радиационных частиц в атмосферу.
Можно ли употреблять йод "для профилактики"?
Однократный прием йодосодержащих препаратов практически не сказывается на состоянии здоровья детей и взрослых. Но стабильное употребление йода, особенно в больших дозировках, увеличивает риск гипотиреоза (снижение функции щитовидной железы). Поэтому йод нельзя принимать без необходимой на это причины.