В Украине появится дополнительная доза вакцины от коронавируса: кому ее будут вводить

Виктор Ляшко 13 декабря сообщил, что в Украине введут дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Политик подчеркнул, что не стоит путать ее с бустерной.

Дополнительная – это не бустерная доза

Глава Министерства здравоохранения Ляшко объяснил, что дополнительную дозу получат люди, для которых вакцины менее эффективны, чем в целом.

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Сегодня (13 декабря – 24 канал) я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19,

– подчеркнул Ляшко.

Украина готова ввести бустерную дозу

Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины. В то же время, в украинском Минздраве будут действовать по примеру Европы: если в ЕС примут такое решение.

По словам политика, Украина готова как технически, так и по количеству вакцин. Бустерную дозу запустить могут в любой момент.

В ходе разработки COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС. В настоящее время Еврокомиссия предлагает сократить срок действия COVID-сертификата о вакцинации до 9 месяцев.

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