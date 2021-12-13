В Украине появится дополнительная доза вакцины от коронавируса: кому ее будут вводить

13 декабря 2021 , 10:04
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Источник:

Минздрав Украины

Виктор Ляшко 13 декабря сообщил, что в Украине введут дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Политик подчеркнул, что не стоит путать ее с бустерной.

Дополнительная – это не бустерная доза

Глава Министерства здравоохранения Ляшко объяснил, что дополнительную дозу получат люди, для которых вакцины менее эффективны, чем в целом.

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Сегодня (13 декабря – 24 канал) я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19,
– подчеркнул Ляшко.

Заметьте! Ляшко сообщил, что уже 40% взрослых украинцев получили полный курс вакцинации. Это значит, что Украина выполнила условие ВОЗ.

Украина готова ввести бустерную дозу

  • Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины. В то же время, в украинском Минздраве будут действовать по примеру Европы: если в ЕС примут такое решение.
  • По словам политика, Украина готова как технически, так и по количеству вакцин. Бустерную дозу запустить могут в любой момент.
  • В ходе разработки COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС. В настоящее время Еврокомиссия предлагает сократить срок действия COVID-сертификата о вакцинации до 9 месяцев.

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Автор: Мар'яна Бекало