Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине до первой массовой вакцинации появится платформа, через которую можно будет записаться на прививку.

Об этом он сообщил на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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По словам Зеленского, еще в ноябре он обратился к вице-премьеру, министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы они подготовили большую платформу для записи на вакцинацию.

Владимир Зеленский "Чтобы когда мы получим график поставки вакцин в Украину, человек получил обратную связь, примерно в такую-то дату можно получить бесплатную вакцину. Они это подготовят к первой массовой вакцинации".

Вакцинация в Украине: главное



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала