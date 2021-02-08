В Украине появится платформа для записи на прививку до начала массовой вакцинации, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине до первой массовой вакцинации появится платформа, через которую можно будет записаться на прививку.
Источник:24 канал
Об этом он сообщил на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
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По словам Зеленского, еще в ноябре он обратился к вице-премьеру, министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы они подготовили большую платформу для записи на вакцинацию.
Владимир Зеленский
"Чтобы когда мы получим график поставки вакцин в Украину, человек получил обратную связь, примерно в такую-то дату можно получить бесплатную вакцину. Они это подготовят к первой массовой вакцинации".
Вакцинация в Украине: главное
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако могут возникнуть задержки.
- Кабмин разработал план компании вакцинации населения. "Дорожная карта" состоит из 5 этапов. Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, позже страна получит вакцину от AstraZeneca.
- По словам главы Минздрава Максима Степанова, до конца месяца должны вакцинировать 500 тысяч украинцев.
- Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.
- В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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