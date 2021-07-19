Глава Минздрава отметил, что сообщения об инновационных препаратах будут через неделю – две. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

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Появились инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, которые сделала Украина относительно инновационных препаратов, которые имеют прямое действие на вирус,

– сказал министр.

Виктор Ляшко добавил, что раньше таких препаратов в Украине еще не было. В то же время, по его словам, в мире они только появляются.

Обратите внимание! По состоянию на утро 19 июля в Украине обнаружили 2 244 495 случаев заражения коронавирусом.

Вакцинация в Украине: коротко

Одну дозу вакцины получили 2 638 941 человека;

Две дозы – 1 422 536 человек (из них двое за границей);

Всего в Украине проведено 4 061 475 прививок.

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