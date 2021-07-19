В Украине появятся инновационные препараты прямого действия на коронавирус, – Ляшко
19 июля 2021 , 07:50Читати новину українською
Источник:"Україна"
Виктор Ляшко заявил, что в Украине появятся новые препараты прямого действия на COVID-19. По его словам, в ближайшее время их представят украинцам.
Глава Минздрава отметил, что сообщения об инновационных препаратах будут через неделю – две.
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Появились инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, которые сделала Украина относительно инновационных препаратов, которые имеют прямое действие на вирус,
– сказал министр.
Виктор Ляшко добавил, что раньше таких препаратов в Украине еще не было. В то же время, по его словам, в мире они только появляются.Обратите внимание! По состоянию на утро 19 июля в Украине обнаружили 2 244 495 случаев заражения коронавирусом.
Вакцинация в Украине: коротко
- Одну дозу вакцины получили 2 638 941 человека;
- Две дозы – 1 422 536 человек (из них двое за границей);
- Всего в Украине проведено 4 061 475 прививок.
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