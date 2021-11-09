Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что сейчас Минздрав с большой осторожностью относится к введению бустерной и ревакцинальной дозы.
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Игорь Кузин – главный санврач
"Поскольку на фоне общей стратегии вакцинации мы должны балансировать между базовым курсом прививки и максимальной защитой населения и между бустерными дозами".
Рекомендации экспертов обсудят
По словам Кузина, в ближайшие недели в Минздраве обсудят рекомендации экспертов, после чего будет ясно, примут ли их частично или в полном объеме.
Впрочем, Игорь Кузин отметил, что это не жизненно необходимое показание для проведения ревакцинации. Поэтому пока вопрос обсуждается.
Думаю, что в течение двух недель мы это решим, в том числе и по количеству вакцин, алгоритму оказания услуги. Поскольку смешивать разные потоки пока не стоит,
– подчеркнул главный санврач.
Группы риска и бустерная вакцинация
Вероятно, третью прививку будут рекомендовать прежде всего для людей с ослабленным иммунитетом и аутоиммунными заболеваниями.
О бустерной дозе для всех пока речь не идет,
– добавил Кузин.
Бустерная и третья доза COVID-вакцины: в чем разница
Бустерная доза вакцины в США предназначена для людей, чей иммунный ответ мог впоследствии ослабнуть. Прививки бустерной дозой будут делать не ранее чем через 6 месяцев после второй прививки.
Третья доза вакцины делается по меньшей мере после 28 дней после второй дозы. Ее назначили для людей, у которых нет достаточно сильного иммунного ответа от первых двух доз.
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