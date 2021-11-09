Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что сейчас Минздрав с большой осторожностью относится к введению бустерной и ревакцинальной дозы.

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Игорь Кузин – главный санврач "Поскольку на фоне общей стратегии вакцинации мы должны балансировать между базовым курсом прививки и максимальной защитой населения и между бустерными дозами".

Рекомендации экспертов обсудят

По словам Кузина, в ближайшие недели в Минздраве обсудят рекомендации экспертов, после чего будет ясно, примут ли их частично или в полном объеме.

К слову, актуальные исследования показывают, что бустерная доза для людей в группе 60+ дает лучший эффект.

Впрочем, Игорь Кузин отметил, что это не жизненно необходимое показание для проведения ревакцинации. Поэтому пока вопрос обсуждается.

Думаю, что в течение двух недель мы это решим, в том числе и по количеству вакцин, алгоритму оказания услуги. Поскольку смешивать разные потоки пока не стоит,

– подчеркнул главный санврач.

Группы риска и бустерная вакцинация

Вероятно, третью прививку будут рекомендовать прежде всего для людей с ослабленным иммунитетом и аутоиммунными заболеваниями.

О бустерной дозе для всех пока речь не идет,

– добавил Кузин.

Бустерная и третья доза COVID-вакцины: в чем разница

Бустерная доза вакцины в США предназначена для людей, чей иммунный ответ мог впоследствии ослабнуть. Прививки бустерной дозой будут делать не ранее чем через 6 месяцев после второй прививки.

Третья доза вакцины делается по меньшей мере после 28 дней после второй дозы. Ее назначили для людей, у которых нет достаточно сильного иммунного ответа от первых двух доз.

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