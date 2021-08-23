По состоянию на 23 августа 2021 года в Украине от коронавируса проведено уже 8 208 034 прививки. В течение суток работали 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки, 353 центров вакцинации.

К теме Срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить, – МОЗ

Темпы COVID-вакцинации

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Так в Украине применяют для вакцинации населения зарегистрированные вакцины против коронавируса:

  • Oxford – AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca),
  • Pfizer – BioNTech (Comirnaty),
  • Sinovac Biotech (CoronaVac),
  • Moderna.

Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналуСравнение вакцин от коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала