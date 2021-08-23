По состоянию на 23 августа 2021 года в Украине от коронавируса проведено уже 8 208 034 прививки. В течение суток работали 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки, 353 центров вакцинации.
К теме Срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить, – МОЗ
Темпы COVID-вакцинации
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
Так в Украине применяют для вакцинации населения зарегистрированные вакцины против коронавируса:
- Oxford – AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca),
- Pfizer – BioNTech (Comirnaty),
- Sinovac Biotech (CoronaVac),
- Moderna.
Сравнение вакцин от коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала