В Украине полностью вакцинировали уже более 3 миллионов человек: какие вакцины использовали

За прошедшие сутки, 22 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 42 715 человек. Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы – 28 125 человек.

По состоянию на 23 августа 2021 года в Украине от коронавируса проведено уже 8 208 034 прививки. В течение суток работали 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки, 353 центров вакцинации.

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из них получили одну дозу – 5 071 658 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Темпы COVID-вакцинации

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Так в Украине применяют для вакцинации населения зарегистрированные вакцины против коронавируса:

Oxford – AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca),

Pfizer – BioNTech (Comirnaty),

Sinovac Biotech (CoronaVac),

Moderna.

Сравнение вакцин от коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала