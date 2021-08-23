В Украине полностью вакцинировали уже более 3 миллионов человек: какие вакцины использовали
23 августа 2021 , 12:38Читати новину українською
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 22 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 42 715 человек. Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы – 28 125 человек.
По состоянию на 23 августа 2021 года в Украине от коронавируса проведено уже 8 208 034 прививки. В течение суток работали 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки, 353 центров вакцинации.
К теме Срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить, – МОЗС начала вакцинальной кампании привито 5 071 660 человек:
- из них получили одну дозу – 5 071 658 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Темпы COVID-вакцинации
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
Так в Украине применяют для вакцинации населения зарегистрированные вакцины против коронавируса:
- Oxford – AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca),
- Pfizer – BioNTech (Comirnaty),
- Sinovac Biotech (CoronaVac),
- Moderna.