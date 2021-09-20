В Украине общие показатели госпитализации превышены

В общем, по всей Украине динамика госпитализаций среди пациентов с COVID-19 составляет 50,7% – это тоже уже выше нормы.

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Регионы, которые не соответствуют зеленой зоне

В то же время этот показатель превышен в 11 областях, а именно:

  • Винницкая – 54,9%;
  • Волынская – 50,7%;
  • Днепропетровска – 75,2%;
  • Житомирская – 56,3%;
  • Закарпатская – 52,3%;
  • Луганская – 69,6%;
  • Николаевская – 72,3%;
  • Ровненская – 87,2%;
  • Сумская – 61,0%;
  • Харьковская – 75,2%;
  • Черкасская – 72,6%.


Динамика госпитализаций в регионах / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на фото

Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко о главном

Источник: Минздрав

  • Со вчерашнего дня подтвердили 2 265 случаев коронавирусной болезни.
  • В больницы госпитализировали 1 255 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 44 пациента.
  • От начала пандемии COVID-19 в Украине сообщили о 2 350 646 случаях заражений.
  • Жертвами коронавируса стали 54 919 жителей страны.