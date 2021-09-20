В Украине общие показатели госпитализации превышены

В общем, по всей Украине динамика госпитализаций среди пациентов с COVID-19 составляет 50,7% – это тоже уже выше нормы.

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Регионы, которые не соответствуют зеленой зоне

В то же время этот показатель превышен в 11 областях, а именно:

Винницкая – 54,9%;

Волынская – 50,7%;

Днепропетровска – 75,2%;

Житомирская – 56,3%;

Закарпатская – 52,3%;

Луганская – 69,6%;

Николаевская – 72,3%;

Ровненская – 87,2%;

Сумская – 61,0%;

Харьковская – 75,2%;

Черкасская – 72,6%.

Обратите внимание! Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.



Динамика госпитализаций в регионах / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на фото

Важно! С сегодняшнего дня, с 20 сентября, Украина перешла в желтую зону адаптивного карантина. Новые карантинные нормы вошли в действие. В то же время вакцинированные люди могут обойти большинство ограничений в желтой и даже красной зоне. Кроме того, появились 2 вида COVID-сертификатов: "зеленые" и "желтые".

Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко о главном

Источник: Минздрав