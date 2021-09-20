В Украине превышен показатель госпитализаций: 11 регионов с наихудшей динамикой

20 сентября 2021 , 09:49
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 20 сентября вся Украина находится в зеленой зоне адаптивного карантина, однако не все области соответствуют нормам этой зоны. В частности, показатели госпитализации пациентов с COVID-19 превышены в 11 регионах страны.

В Украине общие показатели госпитализации превышены

В общем, по всей Украине динамика госпитализаций среди пациентов с COVID-19 составляет 50,7% – это тоже уже выше нормы.

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Регионы, которые не соответствуют зеленой зоне

В то же время этот показатель превышен в 11 областях, а именно:

  • Винницкая – 54,9%;
  • Волынская – 50,7%;
  • Днепропетровска – 75,2%;
  • Житомирская – 56,3%;
  • Закарпатская – 52,3%;
  • Луганская – 69,6%;
  • Николаевская – 72,3%;
  • Ровненская – 87,2%;
  • Сумская – 61,0%;
  • Харьковская – 75,2%;
  • Черкасская – 72,6%.
Обратите внимание! Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.


Динамика госпитализаций в регионах / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на фото

Важно! С сегодняшнего дня, с 20 сентября, Украина перешла в желтую зону адаптивного карантина. Новые карантинные нормы вошли в действие. В то же время вакцинированные люди могут обойти большинство ограничений в желтой и даже красной зоне. Кроме того, появились 2 вида COVID-сертификатов: "зеленые" и "желтые".

Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко о главном

Источник: Минздрав

  • Со вчерашнего дня подтвердили 2 265 случаев коронавирусной болезни.
  • В больницы госпитализировали 1 255 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 44 пациента.
  • От начала пандемии COVID-19 в Украине сообщили о 2 350 646 случаях заражений.
  • Жертвами коронавируса стали 54 919 жителей страны.
Автор: Анастасія Лукашевська