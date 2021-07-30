В Украине продлят карантин, заболеваемость стремительно растет, – санврач Кузин

Карантин, который сейчас действует в Украине до 31 августа, продлят – так считает главный санврач страны Игорь Кузин. Это связано с тем, что суточное количество инфицированных в стране начало стремительно расти.

Сколько времени продлится карантин

Санврач Игорь Кузин спрогнозировал продление карантинных ограничений, а также рассказал о готовности Министерства здравоохранения противодействовать распространению штамма Дельта.

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Сколько времени еще продлятся ограничения в Минздраве, как и во всем мире, пока прогнозировать не берутся.

В то же время в Киеве власти готовятся даже к вероятному локдауну из-за распространения штамма "Дельта" – там уже разрабатывают новые пропуска к общественному транспорту. Теперь вместо бумажных, они будут электронные, чтобы избежать подделок.

Заболеваемость резко возросла

Главный санитарный врач Игорь Кузин подтвердил, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается – если неделю назад фиксировали 300 новых случаев инфицирования, то за минувшие сутки цифра заболевания выросла почти до тысячи.

К слову, в НАН спрогнозировали, что уже 3 августа среднее количество инфицированных увеличится до 638, а к 10 августа вырастет до 735.

Возрастет и смертность от коронавируса – в среднем за сутки будут регистрировать до 22 летальных исходов по состоянию на 10 августа.

Ранее главный санврач Игорь Кузин отмечал, что, то, будет ли осенью локдаун зависит от того, как быстро будет завершена вакцинация групп риска и всего населения.

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