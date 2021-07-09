За этот же период в больницы госпитализировали 396 человек. Это немного меньше, чем за сутки ранее, когда в больницы положили 404 украинца.

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К сожалению, в течение 8 июля умерли еще 12 больных. Вместе с тем выписали 885 пациентов.

Тестирование на коронавирус

За прошедшие сутки в Украине провели 41 607 тестов на коронавирус: из них 18 341 методом ПЦР и 7 954 методом ИФА. Также было сделано 15 312 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 11 025 742 ПЦР-тестирования.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • г. Киев – 203 случая;
  • Винницкая область – 5 случаев;
  • Волынская область – 11 случаев;
  • Днепропетровская область – 22 случая;
  • Донецкая область – 46 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 5 случаев;
  • Запорожская область – 25 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 3 случая;
  • Киевская область – 42 случая;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 17 случаев;
  • Львовская область – 39 случаев;
  • Николаевская область – 12 случаев;
  • Одесская область – 62 случая;
  • Полтавская область – 17 случаев;
  • Ровненская область – 8 случаев;
  • Сумская область – 24 случая;
  • Тернопольская область – 3 случая;
  • Харьковская область – 30 случаев;
  • Херсонская область – 14 случаев;
  • Хмельницкая область – 19 случаев;
  • Черкасская область – 23 случая;
  • Черновицкая область – 6 случаев;
  • Черниговская область – 4 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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