В Украине продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом
Источник:Минздрав Украины
За прошедшие сутки, 8 июля, в Украине обнаружили 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 31, медработников – 37).
За этот же период в больницы госпитализировали 396 человек. Это немного меньше, чем за сутки ранее, когда в больницы положили 404 украинца.
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К сожалению, в течение 8 июля умерли еще 12 больных. Вместе с тем выписали 885 пациентов.
Тестирование на коронавирус
За прошедшие сутки в Украине провели 41 607 тестов на коронавирус: из них 18 341 методом ПЦР и 7 954 методом ИФА. Также было сделано 15 312 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 11 025 742 ПЦР-тестирования.За все время пандемии в стране:
- обнаружили – 2 240 246 COVID-больных,
- выздоровели – 2 176 110 инфицированных,
- умерли – 52 572 инфицированных.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- г. Киев – 203 случая;
- Винницкая область – 5 случаев;
- Волынская область – 11 случаев;
- Днепропетровская область – 22 случая;
- Донецкая область – 46 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 5 случаев;
- Запорожская область – 25 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3 случая;
- Киевская область – 42 случая;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 17 случаев;
- Львовская область – 39 случаев;
- Николаевская область – 12 случаев;
- Одесская область – 62 случая;
- Полтавская область – 17 случаев;
- Ровненская область – 8 случаев;
- Сумская область – 24 случая;
- Тернопольская область – 3 случая;
- Харьковская область – 30 случаев;
- Херсонская область – 14 случаев;
- Хмельницкая область – 19 случаев;
- Черкасская область – 23 случая;
- Черновицкая область – 6 случаев;
- Черниговская область – 4 случая.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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