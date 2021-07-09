В Украине продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом

За прошедшие сутки, 8 июля, в Украине обнаружили 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 31, медработников – 37).

За этот же период в больницы госпитализировали 396 человек. Это немного меньше, чем за сутки ранее, когда в больницы положили 404 украинца.

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К сожалению, в течение 8 июля умерли еще 12 больных. Вместе с тем выписали 885 пациентов.

Тестирование на коронавирус

За прошедшие сутки в Украине провели 41 607 тестов на коронавирус: из них 18 341 методом ПЦР и 7 954 методом ИФА. Также было сделано 15 312 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 11 025 742 ПЦР-тестирования.

обнаружили – 2 240 246 COVID-больных,

выздоровели – 2 176 110 инфицированных,

умерли – 52 572 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

г. Киев – 203 случая;

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 11 случаев;

Днепропетровская область – 22 случая;

Донецкая область – 46 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 25 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 42 случая;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 39 случаев;

Николаевская область – 12 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровненская область – 8 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 30 случаев;

Херсонская область – 14 случаев;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 4 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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