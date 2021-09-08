Ситуация с COVID-19 в Украине

В больницы госпитализировали 1 017 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 60 пациентов. В то же время выздоровели 1 411 человек.

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За сутки в Украине лаборатории осуществили 67 391 тестирование, в частности:

методом ПЦР – 28 990,

методом ИФА – 8 110,

экспресс-тестами – 30 291.

За все время пандемии в Украине подтвердили 2 303 276 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 8 сентября выздоровели – 2 216 017 человек. Жертвами COVID-19 стали 54 114 пациента. В целом проведено ПЦР-тестирований – 12 160 175.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 348 случаев;

Винницкая область – 64 случая;

Волынская область – 73 случая;

Днепропетровская область – 131 случай;

Донецкая область – 120 случаев;

Житомирская область – 73 случая;

Закарпатская область – 13 случаев;

Запорожская область – 178 случаев;

Ивано-Франковская область – 70 случаев;

Киевская область – 87 случаев;

Кировоградская область – 19 случаев;

Луганская область – 123 случая;

Львовская область – 157 случаев;

Николаевская область – 52 случая;

Одесская область – 152 случая;

Полтавская область – 68 случаев;

Ровенская область – 143 случая;

Сумская область – 43 случая;

Тернопольская область – 89 случаев;

Харьковская область – 248 случаев;

Херсонская область – 124 случая;

Хмельницкая область – 104 случая;

Черкасская область – 76 случаев;

Черновицкая область – 197 случаев;

Черниговская область – 20 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

В течение суток, 7 сентября, в Украине от COVID-19 вакцинировали 149 618 человек, в частности, первую дозу получило 47 221 лицо, вторую дозу, а следовательно завершили иммунизацию – 102 397 человек.

Вакцинацию проводили:

968 мобильных бригад;

2 986 пунктов прививки;

335 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привиты 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

В общем проведена 10 073 041 прививка.

Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

Covishield – 487 187 (количество использованных доз).

Coronavac – 1 585 491.

Comirnaty от Pfizer – 1 970 758.

AstraZeneca – 518 054.

Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 085 277.

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