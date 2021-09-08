В Украине продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом
В Украине в течение суток заболели коронавирусом 2 772 человека, в том числе 254 ребенка и 46 медработников. По сравнению с прошлыми сутками заболеваемость выросла, вчера суточный прирост инфицированных составил 575.
Ситуация с COVID-19 в Украине
В больницы госпитализировали 1 017 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 60 пациентов. В то же время выздоровели 1 411 человек.
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За сутки в Украине лаборатории осуществили 67 391 тестирование, в частности:
- методом ПЦР – 28 990,
- методом ИФА – 8 110,
- экспресс-тестами – 30 291.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 348 случаев;
- Винницкая область – 64 случая;
- Волынская область – 73 случая;
- Днепропетровская область – 131 случай;
- Донецкая область – 120 случаев;
- Житомирская область – 73 случая;
- Закарпатская область – 13 случаев;
- Запорожская область – 178 случаев;
- Ивано-Франковская область – 70 случаев;
- Киевская область – 87 случаев;
- Кировоградская область – 19 случаев;
- Луганская область – 123 случая;
- Львовская область – 157 случаев;
- Николаевская область – 52 случая;
- Одесская область – 152 случая;
- Полтавская область – 68 случаев;
- Ровенская область – 143 случая;
- Сумская область – 43 случая;
- Тернопольская область – 89 случаев;
- Харьковская область – 248 случаев;
- Херсонская область – 124 случая;
- Хмельницкая область – 104 случая;
- Черкасская область – 76 случаев;
- Черновицкая область – 197 случаев;
- Черниговская область – 20 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация в Украине
В течение суток, 7 сентября, в Украине от COVID-19 вакцинировали 149 618 человек, в частности, первую дозу получило 47 221 лицо, вторую дозу, а следовательно завершили иммунизацию – 102 397 человек.
Вакцинацию проводили:
- 968 мобильных бригад;
- 2 986 пунктов прививки;
- 335 центров вакцинации.
В общем проведена 10 073 041 прививка.
Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:
- Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
- Coronavac – 1 585 491.
- Comirnaty от Pfizer – 1 970 758.
- AstraZeneca – 518 054.
- Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 085 277.
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