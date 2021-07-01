Динамика вакцинации
Количество людей, которые вакцинированы в Украине приблизилось к 2 миллионам. Всего проведено 2 676 654 прививок.
Актуальная статистика В Украине выздоровели от коронавируса на тысячу людей больше, чем заразились
В течение суток работали:
- 528 мобильных бригад,
- 1 236 пунктов прививки;
- 13 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 1 965 660 человек:
- из них получили 1 дозу – 1 965 658 человек,
- получили 2 дозы – 710 996 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).
К слову, в Минздраве отметили, что все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую. Это касается всех вакцин, которые используются в Украине.
Для вакцинации второй дозой вас должны пригласить с помощью телефонного звонка по контакту, который вы оставили после первой прививки. Впрочем, если вас не записали на ревакцинацию второй дозой, в Минздраве предложили три варианта действий.
Как самостоятельно записаться на вторую дозу вакцины / Инфографика Минздрава
Интересно Ревакцинация против COVID-19: AstraZeneca рассказали, сколько доз нужно, чтобы обновить защиту