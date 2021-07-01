Динамика вакцинации

Количество людей, которые вакцинированы в Украине приблизилось к 2 миллионам. Всего проведено 2 676 654 прививок.

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В течение суток работали:

528 мобильных бригад,

1 236 пунктов прививки;

13 центров вакцинации.

По состоянию на 29 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 982 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 965 660 человек:

из них получили 1 дозу – 1 965 658 человек,

получили 2 дозы – 710 996 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).

К слову, в Минздраве отметили, что все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую. Это касается всех вакцин, которые используются в Украине.

Для вакцинации второй дозой вас должны пригласить с помощью телефонного звонка по контакту, который вы оставили после первой прививки. Впрочем, если вас не записали на ревакцинацию второй дозой, в Минздраве предложили три варианта действий.

Как самостоятельно записаться на вторую дозу вакцины / Инфографика Минздрава

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