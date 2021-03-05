В Украине прогнозируют новый пик коронавируса: когда ожидать
В Минздраве говорят, что Украина вошла в третью волну распространения COVID-19. Сейчас это наблюдается во всем мире.
Источник:24 канал
Во время выступления в Верховной Раде 5 марта министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что заболеваемость коронавирусом в Украине растет каждый день.
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По словам министра, второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий.
Степанов добавил, что Украина вошла в "третью волну мирового пандемии". А до конца апреля в Украине ожидают рост количества заражений.
Заметим, что в прошлом году рост заболеваемости коронавирусом в Украине также начался с апреля. Особенно после Пасхи и майских праздников.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
- В течение последних двух дней в Украине фиксируют свыше 10 тысяч больных коронавирусом. Последний раз такие показатели были в декабре 2020 года.
- За прошедшие сутки, 4 марта, в Украине зафиксировали 10 155 случаев инфицирования. В больницы были госпитализированы 3355 человек.
- К сожалению, еще 172 заболевших скончались. А выписали 4149 человек.
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