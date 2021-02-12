Директор Института биохимии имени Палладина академик Сергей Комиссаренко считает, что в Украине может начаться вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Сергей Комиссаренко также предупредил, что Украина не сможет ее предупредить или ослабить. Для этого необходимо провакцинировать менее половины населения.

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Ее не удастся предупредить или значительно ослабить, если не успеют к лету или, в крайнем случае, к осени вакцинировать не менее половины населения Украины. Но так много людей у ​​нас вряд ли вакцинируют за такой короткий срок. Следует понимать, если Украина в ближайшее время получит, скажем, 100 или 200 тысяч доз, то это будет каплей в море – нам нужно во много раз больше,

– сказал Комиссаренко.

При этом он добавил, что чтобы победить вирус, надо провести более 30 миллионов вакцинаций. Это более 60 миллионов доз.

5 этапов вакцинации в Украине:

Источник: Минздрав

Вакцинация людей с критическим риском инфицирования. В эту группу входят медработники и персонал, который работает с больными коронавирусом, граждане в домах престарелых и военнослужащие ООС, которые находятся на передовой. Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования. Туда отнесли соцработников, людей в возрасте от 80 лет и других медицинских работников. Вакцинация людей с высоким риском инфицирования. В эту группу попали люди в возрасте от 65 до 79 лет, а также люди, которые выполняют функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие категории. Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Это люди в возрасте от 60 до 64 лет, а также 18 – 59 лет с сопутствующими заболеваниями, а еще граждане, находящиеся в местах лишения свободы и/или следственных изоляторах и работники таких мест. Также во время этого этапа вакцинировать будут профессиональные группы людей, имеющих повышенный риск инфицирования COVID-19. Вакцинация других граждан, которые не входят в число приоритетных групп.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала