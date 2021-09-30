В последние годы восприятие к онкодиагнозу в украинском обществе меняется, мы учимся говорить о раке – замечательным примером является День людей с историей рака. Но еще много над чем работать, ведь для большинства людей это до сих пор табуированная тема.
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Из-за стигмы пациенты часто скрывают диагноз, и большинство украинцев даже не догадываются о том, что рядом с ними ведет свою борьбу коллега, родственница, соседка или даже ближайшая подруга. По статистике, в Украине каждый 8 женщина сталкивается с проблемой рака молочной железы, поэтому без сомнения можно сказать, что эта проблема касается абсолютно каждого из нас.
Race for the Cure – самым мировой забег посвященным женскому здоровью / Фото: 24 канал
Чтобы поддержать женщин, которые столкнулись с этим диагнозом, а также собрать средства на открытие уникального для Украины консультационного проекта психологической и информационной поддержки "Равный консультант", благотворительный фонд Inspiration Family при поддержке главного организатора Think Pink Europe организует локальный пробег Race for the Cure.
Что такое Race for the Cure
Крупнейший благотворительный забег проводится с 1983 г. В 2021 году состоится более 140 региональных забегов с примерно 1 миллионом участников, что делает Race for the Cure крупнейшим мировым благотвориельным забегом посвященным женскому здоровью.
Семь лет назад мне поставили диагноз рак молочной железы. Мне было страшно и я искала сообщество, которое поддержит и поймет меня. Пока в Украине говорили о раке только шепотом, женщины во всем мире создавали розовый шум, чтобы привлечь внимание к раку груди, но не через запугивание, а с помощью положительной поддержки. Этот забег объединяет людей, города и страны ради одной цели – показать, что вместе мы сильнее,
– рассказала Анна Узловая директор фонда Inspiration Family.
На что пойдут собранные средства
Цель забега – собрать финансирование на запуск проекту "Равный консультант" и открытие кабинета поддержки на базе Национального института рака. Нужно для финансирования – 170 тысяч гривен.
Цель забега – собрать финансирование на запуск проекта "Равный консультант"/ Фото: Леся Задорожная
"Равный консультант" – это проект, благодаря которому онкопациентки смогут получить информационную и эмоциональную поддержку от тех, кто уже имеет опыт жизни с раком. Равный консультант – это человек, прошедший путь лечения и адаптировавшийся к своему состоянию. Это не врач и не психолог, но сертифицированный специалист, который прошел ряд тренингов по психологической поддержке.
"Когда я впервые узнала о диагнозе мамы, мы не знали, куда обратиться. Мы не знали, как интерпретировать результаты анализов, можно ли где-то взять лекарства за государственный счет, как научиться жить в новых реалиях – всю информацию нашли в группах поддержки на Facebook. Я буду бежать в Race for the Cure, чтобы с появлением проекта "Равный консультант" женщины имели доступ к информации и, самое главное, поддержке людей, которые знают на собственном опыте, через что проходит онкопациент", – рассказала участница пробега Дарья.
Как присоединиться
Регистрационный взнос составляет 15 евро (около 470 грн), а принять участие в марафоне можно ро одному из следующих вариантов:
Массовый забег. Стать участником массового забега 3 октября в 9:00 на ВДНХ (бежать или идти 2 или 5 км). Старт в 9:00, награждение призеров – в 10-00.
Приходите с 8:00 до 11:00 на ВДНХ и поддержите бегунов и команды онкопациентов! Забег состоится в соответствии с действующими карантиннными ограничениями.
Индивидуальный забег. Также можно пробежать или пройти любую дистанцию в период с 26 сентября по 10 октября возле дома в своем парке, стадионе, на беговой дорожке. Можно пробежать самостоятельно, или создать собственную команду в рамках района, города или компании. После регистрации команды вам нужно только разослать коды другим участникам.
Посвятить свой пробег или проход дистанции можно какому-то особенному человеку – маме, другу, медицинскому работнику или организации, которая поддерживает женщин с раком груди. Написав на стартовом номере имя человека, участник выражает свою поддержку.
Бег можно посвятить дорогому человеку / Фото: Леся Задорожная
Организаторы отмечают, что Race for the Cure – это не просто еще один благотворительный забег, а праздник жизни и единения. Они призывают участников создать большой розовый шум и проявить свои самые смелые фантазии – одеться во все розовое, нанести блестки, быть феей или единорогом! Чтобы делиться своими тренировками, розовым нарядом, подготовкой, тусовками в социальных сетях, созданы специальные хэштеги #RFTC2021 #InspirationFamilyUa #БіжуЗаНеї.