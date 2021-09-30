В Украине пройдет благотворительный забег в поддержку женщин с раком груди

Race for the Cure проводится уже почти 30 лет по всему миру, собирая более миллиона человек. В октябре 2021 года забег состоится и в Украине. Почему Race for the Cure – настоящий праздник жизни и как к нему присоединиться?

В последние годы восприятие к онкодиагнозу в украинском обществе меняется, мы учимся говорить о раке – замечательным примером является День людей с историей рака. Но еще много над чем работать, ведь для большинства людей это до сих пор табуированная тема.

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Из-за стигмы пациенты часто скрывают диагноз, и большинство украинцев даже не догадываются о том, что рядом с ними ведет свою борьбу коллега, родственница, соседка или даже ближайшая подруга. По статистике, в Украине каждый 8 женщина сталкивается с проблемой рака молочной железы, поэтому без сомнения можно сказать, что эта проблема касается абсолютно каждого из нас.



Race for the Cure – самым мировой забег посвященным женскому здоровью / Фото: 24 канал

Чтобы поддержать женщин, которые столкнулись с этим диагнозом, а также собрать средства на открытие уникального для Украины консультационного проекта психологической и информационной поддержки "Равный консультант", благотворительный фонд Inspiration Family при поддержке главного организатора Think Pink Europe организует локальный пробег Race for the Cure.

Что такое Race for the Cure

Крупнейший благотворительный забег проводится с 1983 г. В 2021 году состоится более 140 региональных забегов с примерно 1 миллионом участников, что делает Race for the Cure крупнейшим мировым благотвориельным забегом посвященным женскому здоровью.

Семь лет назад мне поставили диагноз рак молочной железы. Мне было страшно и я искала сообщество, которое поддержит и поймет меня. Пока в Украине говорили о раке только шепотом, женщины во всем мире создавали розовый шум, чтобы привлечь внимание к раку груди, но не через запугивание, а с помощью положительной поддержки. Этот забег объединяет людей, города и страны ради одной цели – показать, что вместе мы сильнее,

– рассказала Анна Узловая директор фонда Inspiration Family.

На что пойдут собранные средства

Цель забега – собрать финансирование на запуск проекту "Равный консультант" и открытие кабинета поддержки на базе Национального института рака. Нужно для финансирования – 170 тысяч гривен.