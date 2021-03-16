С начала вакцинальной кампании в Украине по состоянию на 16 марта против коронавируса вакцинировали 62 083 человека. Каждый из них получил первую дозу препарата Covishield (AstraZeneca).

Быстрые темпы вакцинации в Донецкой области. Всего там прививали 5 644 человека. Зато наименьшее количество людей иммунизировали в Черниговской области (1 226).

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Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 440 прививок;

Волынская область – 270 прививок;

Днепропетровская область – 490 прививок;

Донецкая область – 600 прививок;

Житомирская область – 130 прививок;

Закарпатская область – 190 прививок;

Запорожская область – 240 прививок;

Ивано-Франковская область – 490 прививок;

Киевская область – 600 прививок;

Кировоградская область – 180 прививок;

Луганская область – 220 прививок;

Львовская область – 349 прививок;

Киев – 560 прививок;

Николаевская область – 240 прививок;

Одесская область – 270 прививок;

Полтавская область – 690 прививок;

Ровненская область – 300 прививок;

Сумская область – 280 прививок;

Тернопольская область – 590 прививок;

Харьковская область – 259 прививок;

Херсонская область – 360 прививок;

Хмельницкая область – 410 прививок;

Черновицкая область – 370 прививок;

Черниговская область – 220 прививок;

Черкасская область – 180 прививок.

Прививка проводилась 193 мобильными бригадами по иммунизации.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал