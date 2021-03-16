В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 8 928 людей
С начала вакцинальной кампании в Украине по состоянию на 16 марта против коронавируса вакцинировали 62 083 человека. Каждый из них получил первую дозу препарата Covishield (AstraZeneca).
Источник:телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
Быстрые темпы вакцинации в Донецкой области. Всего там прививали 5 644 человека. Зато наименьшее количество людей иммунизировали в Черниговской области (1 226).
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Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 440 прививок;
- Волынская область – 270 прививок;
- Днепропетровская область – 490 прививок;
- Донецкая область – 600 прививок;
- Житомирская область – 130 прививок;
- Закарпатская область – 190 прививок;
- Запорожская область – 240 прививок;
- Ивано-Франковская область – 490 прививок;
- Киевская область – 600 прививок;
- Кировоградская область – 180 прививок;
- Луганская область – 220 прививок;
- Львовская область – 349 прививок;
- Киев – 560 прививок;
- Николаевская область – 240 прививок;
- Одесская область – 270 прививок;
- Полтавская область – 690 прививок;
- Ровненская область – 300 прививок;
- Сумская область – 280 прививок;
- Тернопольская область – 590 прививок;
- Харьковская область – 259 прививок;
- Херсонская область – 360 прививок;
- Хмельницкая область – 410 прививок;
- Черновицкая область – 370 прививок;
- Черниговская область – 220 прививок;
- Черкасская область – 180 прививок.
Прививка проводилась 193 мобильными бригадами по иммунизации.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал
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