Так, вчера против коронавируса вакцинировались 310 439 жителей Украины. Первую дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.
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Прививки проводилось 1 129 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 261 пункте прививки и в 422 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в Украине
Вакцинальная кампания в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в Украине вакцинировали 10 682 752 человека, из них 10 682 750 человек получили одну дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общем и первой, и второй дозой в Украине провели 18 279 337 COVID-прививок.
Какие вакцины использовались чаще всего:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 235 854,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 463 013,
- AstraZeneca – 1 373 976,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала