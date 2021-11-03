В Украине провели более 18 миллионов прививок против COVID-19

С начала вакцинальной кампании в Украине провели более 18 миллионов прививок против коронавируса. За минувшие сутки, 2 ноября, было вакцинировано более 310 тысяч человек.

Так, вчера против коронавируса вакцинировались 310 439 жителей Украины. Первую дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.

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Прививки проводилось 1 129 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 261 пункте прививки и в 422 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

Согласно данным информационно-аналитической системы MedData, на прошлой неделе с коронавирусной болезнью госпитализировали 34 489 человек, из которых 32 130 (93,2%) не получили ни одной дозы вакцины.

Вакцинальная кампания в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в Украине вакцинировали 10 682 752 человека, из них 10 682 750 человек получили одну дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем и первой, и второй дозой в Украине провели 18 279 337 COVID-прививок.

Какие вакцины использовались чаще всего:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 235 854,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 463 013,

AstraZeneca – 1 373 976,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.