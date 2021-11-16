За минувшие сутки, 15 ноября, прививки против коронавируса получили 268 088 человек. 102 908 из них получили первую дозу вакцины, остальные 165 180 – вторую.
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Прививки проводились 1 169 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 222 пунктах прививки и в 445 центрах вакцинации населения.
Общее количество вакцинированных в стране
С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 331 552 человека, 12 331 550 из них получили первую дозу вакцины. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек.
Всего в стране провели 21 218 965 прививок, для этого использовались следующие препараты:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 991 454,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 189 617,
- AstraZeneca – 1 522 617,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 119 997.
Записаться на вакцинацию – очень просто
Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае можно просто прийти и стать в живую очередь.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.
Отметим, что для вакцинации не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же вы имеете семейного врача, то никаких документов брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала