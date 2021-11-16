За минувшие сутки, 15 ноября, прививки против коронавируса получили 268 088 человек. 102 908 из них получили первую дозу вакцины, остальные 165 180 – вторую.

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Прививки проводились 1 169 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 222 пунктах прививки и в 445 центрах вакцинации населения.

Общее количество вакцинированных в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 331 552 человека, 12 331 550 из них получили первую дозу вакцины. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек.

Всего в стране провели 21 218 965 прививок, для этого использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 991 454,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 189 617,

AstraZeneca – 1 522 617,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 119 997.

В Минздраве отмечают! 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Записаться на вакцинацию – очень просто

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае можно просто прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Отметим, что для вакцинации не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же вы имеете семейного врача, то никаких документов брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала