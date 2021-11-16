В Украине провели более 21 миллиона COVID-прививок: какими вакцинами больше всего

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в стране провели более 21 миллиона прививок обеими дозами.

За минувшие сутки, 15 ноября, прививки против коронавируса получили 268 088 человек. 102 908 из них получили первую дозу вакцины, остальные 165 180 – вторую.

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Прививки проводились 1 169 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 222 пунктах прививки и в 445 центрах вакцинации населения.

Общее количество вакцинированных в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 331 552 человека, 12 331 550 из них получили первую дозу вакцины. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек.

Всего в стране провели 21 218 965 прививок, для этого использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 991 454,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 189 617,

AstraZeneca – 1 522 617,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 119 997.

Записаться на вакцинацию – очень просто

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты . По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае можно просто прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Отметим, что для вакцинации не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же вы имеете семейного врача, то никаких документов брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала