Зато 57 531 человеку сделали вторую прививку. Это завершающая доза для препаратов, одобренных в Украине.

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За прошедшие сутки прививки выполнялись 535 мобильными бригадами, в 1 287 пунктах прививки и в 27 центрах вакцинации.

В течение 26 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 32 977,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 43 750,

AstraZeneca – 16 827.

Всего прививки получили более 3 миллионов украинцев

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привито 2 136 563 человек, 2 136 561 из которых получили первую дозу вакцины, а 955 607 – вторую. Всего в стране проведено 3 092 168 прививок против COVID-19.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 669 947,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 619 649,

Привито вакциной AstraZeneca – 359 390,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 6 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.