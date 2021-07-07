В Украине провели более 3 миллионов прививок против COVID-19
7 июля 2021 , 09:03Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки, 6 июля, в Украине провели 93 554 прививок против COVID-19. 36 023 людей вчера получили первую дозу вакцины.
Зато 57 531 человеку сделали вторую прививку. Это завершающая доза для препаратов, одобренных в Украине.
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За прошедшие сутки прививки выполнялись 535 мобильными бригадами, в 1 287 пунктах прививки и в 27 центрах вакцинации.
В течение 26 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Coronavac – 32 977,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 43 750,
- AstraZeneca – 16 827.
Всего прививки получили более 3 миллионов украинцев
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привито 2 136 563 человек, 2 136 561 из которых получили первую дозу вакцины, а 955 607 – вторую. Всего в стране проведено 3 092 168 прививок против COVID-19.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 669 947,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 619 649,
- Привито вакциной AstraZeneca – 359 390,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.