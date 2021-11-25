Суточная статистика вакцинации

В частности, из 275 319 проведенных прививок против COVID-19, первую дозу получили 82 501 человек, вторую дозу – 192 818 людей, они завершили курс вакцинации.

Актуально Заболеваемость снова растет: почти 17 тысяч инфицированных, 628 умерших

Прививки проводили:

1 104 мобильные бригады по иммунизации,

3 264 пункта прививки,

465 центров вакцинации населения.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,

– подчеркнули в Минздраве.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек.

В целом проведено 23 501 133 прививки.

Какими препаратами проводили вакцинацию

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 292 562,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 495 835,

AstraZeneca – 1 569 119,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 217 752.

Справка! Вакцинация в стране продолжается с 24 февраля 2021 года. Украина пообещала Международному валютному фонду вакцинировать от коронавируса 17 миллионов человек до конца 2021 года.



Известно, что Минздрав продлил контракт с фармкомпанией Biontech, поэтому Украина получит еще 50 миллионов доз COVID-вакцины от Pfizer в течение 2022 – 2023 годов.