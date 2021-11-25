Суточная статистика вакцинации

В частности, из 275 319 проведенных прививок против COVID-19, первую дозу получили 82 501 человек, вторую дозу – 192 818 людей, они завершили курс вакцинации.

Актуально Заболеваемость снова растет: почти 17 тысяч инфицированных, 628 умерших

Прививки проводили:

  • 1 104 мобильные бригады по иммунизации,
  • 3 264 пункта прививки,
  • 465 центров вакцинации населения.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,
– подчеркнули в Минздраве.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек.

В целом проведено 23 501 133 прививки.

Какими препаратами проводили вакцинацию

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 292 562,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 495 835,
  • AstraZeneca – 1 569 119,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 217 752.