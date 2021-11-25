Суточная статистика вакцинации
В частности, из 275 319 проведенных прививок против COVID-19, первую дозу получили 82 501 человек, вторую дозу – 192 818 людей, они завершили курс вакцинации.
Актуально Заболеваемость снова растет: почти 17 тысяч инфицированных, 628 умерших
Прививки проводили:
- 1 104 мобильные бригады по иммунизации,
- 3 264 пункта прививки,
- 465 центров вакцинации населения.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,
– подчеркнули в Минздраве.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек.
В целом проведено 23 501 133 прививки.
Какими препаратами проводили вакцинацию
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 292 562,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 495 835,
- AstraZeneca – 1 569 119,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 217 752.