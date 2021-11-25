В Украине провели больше 23 миллионов прививок: какие вакцины использовали чаще всего

Темпы вакцинации в Украине соответствуют плану Министерства здравоохранения. В течение суток прививки получили свыше 275 тысяч украинцев.

Суточная статистика вакцинации

В частности, из 275 319 проведенных прививок против COVID-19, первую дозу получили 82 501 человек, вторую дозу – 192 818 людей, они завершили курс вакцинации.

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Прививки проводили:

1 104 мобильные бригады по иммунизации,

3 264 пункта прививки,

465 центров вакцинации населения.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,

– подчеркнули в Минздраве.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек.

В целом проведено 23 501 133 прививки.

Какими препаратами проводили вакцинацию