Большинство реципиентов вчера получили первую дозу – 142 141. Остальные 84 446 человек сделали вторую прививку, тем самым закончив курс вакцинации.

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19 октября больше всего прививок провели вакциной от Pfizer-BioNTech – 112 786. При этом Coronavac выбрали 71 111 человек, а 42 690 – AstraZeneca.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 8 207 903 жителей страны. 8 207 901 из них получили по меньшей мере одну дозу. При этом полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Заметим, что старт COVID-вакцинации в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С этого времени в Украине провели 14 865 911 прививок против коронавируса (первой и второй дозами).

Какие вакцины использовались

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 2 306 470,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 293 124,
  • AstraZeneca – 998 400,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 102 042.

вакцини в україні

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала