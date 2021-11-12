В частности, Черкасская область перешла в красную зону, а Тернопольская – в желтую карантинную зону.

Актуально В Украине более 24 тысяч случаев COVID-19, летальных – 750

Так, в красной зоне уже находятся 18 регионов:

  • Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская области.

Сейчас в оранжевой зоне уже 5 областей: Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская, Черновицкая.

Из желтой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.


Актуальные зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава