В Украине расширили красную зону карантина
12 ноября 2021 , 10:23Читати новину українською
Источник:Минздрав
В Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Показателям зеленой зоны не соответствует ни один регион страны. Сегодня, 12 ноября увеличилось количество областей красной зоны и уменьшился список регионов желтой зоны.
В частности, Черкасская область перешла в красную зону, а Тернопольская – в желтую карантинную зону.
Актуально В Украине более 24 тысяч случаев COVID-19, летальных – 750
Так, в красной зоне уже находятся 18 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская области.
Сейчас в оранжевой зоне уже 5 областей: Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская, Черновицкая.
Из желтой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.