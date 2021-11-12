В Украине расширили красную зону карантина

В Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Показателям зеленой зоны не соответствует ни один регион страны. Сегодня, 12 ноября увеличилось количество областей красной зоны и уменьшился список регионов желтой зоны.

В частности, Черкасская область перешла в красную зону, а Тернопольская – в желтую карантинную зону.

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Так, в красной зоне уже находятся 18 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская области.

Сейчас в оранжевой зоне уже 5 областей: Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская, Черновицкая.

Из желтой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.



Актуальные зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава

В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом более 24 тысяч человек. В больницы госпитализировали 4 318 пациентов с выраженными симптомами болезни. От осложнений COVID-19, к сожалению, умерли 750 человек.