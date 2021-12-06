Минздрав обновил карантинное зонирование

В желтую карантинную зону вошла Закарпатская область, таким образом в списке 5 областей: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая, Харьковская и Закарпатская область.

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В оранжевой зоне – только Полтавская область.

Внимание! С сегодняшнего дня, 6 декабря, на территории Украины начинают действовать ужесточенные карантинные правила. Ограничения становятся более жесткими для невакцинированных – как в "желтых", так и в "красных" регионах, в частности, находясь на улице, все граждане должны иметь при себе COVID-документы – сертификат вакцинации, о выздоровлении или результат ПЦР-теста.

В красной зоне остается 19 регионов:

г. Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Сумская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черниговская область.

Показатели заболеваемости

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения составляет по стране 424 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 592 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Полтавской – 744 и Николаевской областях – 648 на 100 тысяч населения.

Показатели госпитализации

Уровень госпитализаций по стране составляет 49,2 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень госпитализаций – 44,2 на 100 тысяч населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в 5 регионах страны.

Ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.

В частности, по стране этот показатель составляет 40,5% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 38,3%.



Показатели заболеваемости COVID-19 в областях Украины / Инфографика Минздрав

Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко

С начала пандемии зарегистрировали 3 501 955 случаев заболевания COVID-19.

Жертвами недуга стали 88 519 жителей страны.

За последние сутки заболеваемость снизилась – заразились 4,4 тысячи человек.

Подробно COVID-19 в Украине: 4,4 тысячи человек заболели, 239 умерли