Минздрав обновил карантинное зонирование

В желтую карантинную зону вошла Закарпатская область, таким образом в списке 5 областей: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая, Харьковская и Закарпатская область.

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В оранжевой зоне – только Полтавская область.

В красной зоне остается 19 регионов:

  • г. Киев,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Ровненская область,
  • Сумская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

Показатели заболеваемости

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения составляет по стране 424 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 592 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Полтавской – 744 и Николаевской областях – 648 на 100 тысяч населения.

Показатели госпитализации

Уровень госпитализаций по стране составляет 49,2 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень госпитализаций – 44,2 на 100 тысяч населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в 5 регионах страны.

Ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.

В частности, по стране этот показатель составляет 40,5% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 38,3%.


Показатели заболеваемости COVID-19 в областях Украины / Инфографика Минздрав

Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко

  • С начала пандемии зарегистрировали 3 501 955 случаев заболевания COVID-19.
  • Жертвами недуга стали 88 519 жителей страны.
  • За последние сутки заболеваемость снизилась – заразились 4,4 тысячи человек.

Подробно COVID-19 в Украине: 4,4 тысячи человек заболели, 239 умерли