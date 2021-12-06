Минздрав обновил карантинное зонирование
В желтую карантинную зону вошла Закарпатская область, таким образом в списке 5 областей: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая, Харьковская и Закарпатская область.
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В оранжевой зоне – только Полтавская область.
В красной зоне остается 19 регионов:
- г. Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Ровненская область,
- Сумская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
Показатели заболеваемости
Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения составляет по стране 424 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень заболеваемости – 592 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Полтавской – 744 и Николаевской областях – 648 на 100 тысяч населения.
Показатели госпитализации
Уровень госпитализаций по стране составляет 49,2 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень госпитализаций – 44,2 на 100 тысяч населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в 5 регионах страны.
Ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.
В частности, по стране этот показатель составляет 40,5% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 38,3%.
Показатели заболеваемости COVID-19 в областях Украины / Инфографика Минздрав
Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко
- С начала пандемии зарегистрировали 3 501 955 случаев заболевания COVID-19.
- Жертвами недуга стали 88 519 жителей страны.
- За последние сутки заболеваемость снизилась – заразились 4,4 тысячи человек.
Подробно COVID-19 в Украине: 4,4 тысячи человек заболели, 239 умерли