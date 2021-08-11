Согласно решению правительства, к пилотному проекту присоединились еще 9 медицинских учреждений из Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска.

К теме В Черкассах впервые пересадили органы одного донора нескольким пациентам

В целом трансплантации уже могут проводить 39 медицинских учреждений Украины.

Виктор Ляшко

“Это позволяет выполнять операции по трансплантации за счет государственного бюджета бесплатно для пациента”.

Напомним, что в январе 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.

Сколько стоит трансплантация в Украине:

Источник: Алексей Гончаренко

  • Аллотрансплантация почки от живого донора будет стоить 323 798 гривен.
  • Аллотрансплантация почки от донора-трупа будет стоить 397 884 гривен.
  • АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен.
  • Трансплантация комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса "сердце-легкие" (от донора-трупа) будет стоить 609 366 гривен.
  • Пересадка печени или ее части будет стоить 855 039 гривен.
  • Пересадка печени или ее части от донора-трупа будет стоит 929 125 гривен.
  • Донорская нефрэктомия из открытого доступа стоит 33 561 гривну.
  • Донорская резекция печени обойдется в 116 130 гривен.
  • Тканевое типирование донора или реципиента (определение HLA-антигенов методом ПЦР) – 18 630 гривен.