Согласно решению правительства, к пилотному проекту присоединились еще 9 медицинских учреждений из Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска.
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В целом трансплантации уже могут проводить 39 медицинских учреждений Украины.
Виктор Ляшко
“Это позволяет выполнять операции по трансплантации за счет государственного бюджета бесплатно для пациента”.
Напомним, что в январе 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.
Сколько стоит трансплантация в Украине:
Источник: Алексей Гончаренко
- Аллотрансплантация почки от живого донора будет стоить 323 798 гривен.
- Аллотрансплантация почки от донора-трупа будет стоить 397 884 гривен.
- АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен.
- Трансплантация комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса "сердце-легкие" (от донора-трупа) будет стоить 609 366 гривен.
- Пересадка печени или ее части будет стоить 855 039 гривен.
- Пересадка печени или ее части от донора-трупа будет стоит 929 125 гривен.
- Донорская нефрэктомия из открытого доступа стоит 33 561 гривну.
- Донорская резекция печени обойдется в 116 130 гривен.
- Тканевое типирование донора или реципиента (определение HLA-антигенов методом ПЦР) – 18 630 гривен.