В Украине расширили перечень больниц для трансплантации

В Украине появилось больше медучреждений, которые могут проводить трансплантации. Так, к пилотному проекту Минздрава присоединилось еще девять больниц.

Согласно решению правительства, к пилотному проекту присоединились еще 9 медицинских учреждений из Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска.

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В целом трансплантации уже могут проводить 39 медицинских учреждений Украины.

Виктор Ляшко “Это позволяет выполнять операции по трансплантации за счет государственного бюджета бесплатно для пациента”.

Напомним, что в январе 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.

Сколько стоит трансплантация в Украине:

Источник: Алексей Гончаренко