Как изменилась ситуация за сутки

В больницы были госпитализированы 488 человек с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 14 пациентов. В то же время выздоровели в течение суток по меньшей мере 504 больных.

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Количество проведенных тестирований

методом ПЦР – 19 397 человек

методом ИФА – 7 997 человек

экспресс-тестами – 13 934 человека.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 251 869 случаев инфицирования SARS-CoV-2.



Из них по состоянию на 30 июля выздоровели 2 186 353 человека. Жертвами коронавируса стали 52 930 человек.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 233 случая;

Винницкая область – 27 случаев;

Волынская область – 14 случаев;

Днепропетровская область – 64 случая;

Донецкая область – 69 случаев;

Житомирская область – 29 случаев;

Закарпатская область – 18 случаев;

Запорожская область – 44 случая;

Ивано-Франковская область – 16 случаев;

Киевская область – 31 случай;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 32 случая;

Львовская область – 51 случай;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 83 случаев;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровненская область – 6 случаев;

Сумская область – 27 случаев;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 72 случая;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 18 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.