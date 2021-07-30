В Украине растет заболеваемость коронавирусом: за сутки почти 1000 инфицированных
30 июля 2021 , 08:17Читати новину українською
Источник:Минздрав
На протяжении прошедших суток, 29 июля, в Украине выявили 962 больных COVID-19, среди них 51 ребенок 49 медработников.
Как изменилась ситуация за сутки
В больницы были госпитализированы 488 человек с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 14 пациентов. В то же время выздоровели в течение суток по меньшей мере 504 больных.
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Количество проведенных тестирований
- методом ПЦР – 19 397 человек
- методом ИФА – 7 997 человек
- экспресс-тестами – 13 934 человека.
Из них по состоянию на 30 июля выздоровели 2 186 353 человека. Жертвами коронавируса стали 52 930 человек.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- Киев – 233 случая;
- Винницкая область – 27 случаев;
- Волынская область – 14 случаев;
- Днепропетровская область – 64 случая;
- Донецкая область – 69 случаев;
- Житомирская область – 29 случаев;
- Закарпатская область – 18 случаев;
- Запорожская область – 44 случая;
- Ивано-Франковская область – 16 случаев;
- Киевская область – 31 случай;
- Кировоградская область – 9 случаев;
- Луганская область – 32 случая;
- Львовская область – 51 случай;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 83 случаев;
- Полтавская область – 17 случаев;
- Ровненская область – 6 случаев;
- Сумская область – 27 случаев;
- Тернопольская область – 8 случаев;
- Харьковская область – 72 случая;
- Херсонская область – 28 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 23 случая;
- Черновицкая область – 18 случаев;
- Черниговская область – 7 случаев.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.