В Украине растет заболеваемость коронавирусом: за сутки почти 1000 инфицированных

30 июля 2021 , 08:17
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Источник:

Минздрав

На протяжении прошедших суток, 29 июля, в Украине выявили 962 больных COVID-19, среди них 51 ребенок 49 медработников.

Как изменилась ситуация за сутки

В больницы были госпитализированы 488 человек с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 14 пациентов. В то же время выздоровели в течение суток по меньшей мере 504 больных.

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Количество проведенных тестирований

  • методом ПЦР – 19 397 человек
  • методом ИФА – 7 997 человек
  • экспресс-тестами – 13 934 человека.
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 251 869 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Из них по состоянию на 30 июля выздоровели 2 186 353 человека. Жертвами коронавируса стали 52 930 человек.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • Киев – 233 случая;
  • Винницкая область – 27 случаев;
  • Волынская область – 14 случаев;
  • Днепропетровская область – 64 случая;
  • Донецкая область – 69 случаев;
  • Житомирская область – 29 случаев;
  • Закарпатская область – 18 случаев;
  • Запорожская область – 44 случая;
  • Ивано-Франковская область – 16 случаев;
  • Киевская область – 31 случай;
  • Кировоградская область – 9 случаев;
  • Луганская область – 32 случая;
  • Львовская область – 51 случай;
  • Николаевская область – 20 случаев;
  • Одесская область – 83 случаев;
  • Полтавская область – 17 случаев;
  • Ровненская область – 6 случаев;
  • Сумская область – 27 случаев;
  • Тернопольская область – 8 случаев;
  • Харьковская область – 72 случая;
  • Херсонская область – 28 случаев;
  • Хмельницкая область – 16 случаев;
  • Черкасская область – 23 случая;
  • Черновицкая область – 18 случаев;
  • Черниговская область – 7 случаев.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська