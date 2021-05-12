Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что разработку двух препаратов оплачивает государство. Третью вакцину разрабатывают не государственные институты, а бизнес с группой ученых.

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Что известно о 3 вакцинах, которые разрабатывает Украина

Первую вакцину разрабатывает Институт биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный. В основе препарата – белок коронавируса, выращенный на дрожжах. После того, как белок очистят в биореакторе, его можно довести до лекарственной формы. Если разработку зарегистрируют для доклинических и клинических исследований и все пройдет удачно, то только потом его зарегистрируют, как препарат.

Когда ждать?

Ученые до сентября будут проводить исследования в лабораторных условиях. Затем начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведения доклинических исследований – сначала на животных, а затем на людях. Это длительный процесс. Когда все будет готово и исследования пройдут удачно, необходимо пройти оценку международных экспертов.

Вторую вакцину разрабатывают в Институте биохимии им. Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко. Этот препарат разрабатывают по схожему принципу, что и первый, но по другой технологии.

Когда ждать?

Результат тоже ожидают на осень. Кроме этого, институт выразил готовность провести разработку собственной мРНК-вакцины. Сейчас ученые ищут возможность это реализовать, в частности, на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции.

Третью вакцину разрабатывают Михаил Фаворов и "Диапроф-Мед", которые задекларировали, что у них произошла нейтрализация вируса на клетках. Сейчас компания находится на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания. Для того, чтобы получить помощь от государства, они должны предоставить данные, что их исследование появится в международных публикациях, и фармзаводы готовы изготавливать препарат. Пока разработчики сотрудничают именно с фармацевтическими компаниями, которые смогут масштабировать их технологию.

У Украины есть 2 пути производства вакцин: первый длинный, а второй зависит не от нас

Виктор Ляшко отметил, что сейчас в Украине есть 2 пути разработки вакцин против коронавируса. Первый – разработка собственных вакцин, но это очень длительный процесс. Поскольку производства вакцин в Украине уже давно нет и линии перепрофилированы. А сами клинические исследования будут продолжаться долго.

А второй путь – возможная отмена патентов на вакцины, которые уже используются в мире для борьбы с болезнью. Это позволит быстро получать технологии и производить вакцину в любой стране мира, где есть фармацевтические производства. По словам Ляшко, украинский фармбизнес говорит о готовности выпустить препарат уже через 6 дней с момента трансфера технологии.

Минздрав, в свою очередь, провел переговоры с несколькими посольствами и ожидает определенные решения о возможности трансфера технологий в Украину.