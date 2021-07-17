Сейчас сосредоточились на вакцинации целевых групп, которые еще не успели сделать прививки. Речь идет о людях старше 65 лет. Об этом заявил руководитель Национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика.

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Как будут вакцинировать детей

Заика отметил, Если говорить о детях в возрасте 12–16 лет, то для них будут выбирать вакцину Pfizer.

Вакцинировать, когда ребенок едет за границу на обучение, соревнования, конкурсы, то есть если путешествие предусматривает вакцинацию. Процесс прививки будет происходить по рекомендациям врачей.

Что заявляли в ВОЗ о вакцинации детей

В июне 2021 года в ВОЗ утверждали, что пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 у детей. Поэтому рекомендовали пока этого не делать.

Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) включило пациентов 12–15 лет в программу вакцинации компании Pfizer-BioNTech. В мае 2021 года ведомство одобрило экстренное применение препарата для этой возрастной группы.

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