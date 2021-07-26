В Украине разрешат смешивать две вакцины: какие и почему

Министерство здравоохранения в ближайшее время может позволить смешивать вакцины против COVID-19. Речь идет о комбинировании препаратов Moderna и Comirnaty от Pfizer.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что Минздрав Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализ аналогичного опыта других государств.

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Комбинировать вакцины можно только при определенных условиях

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое микширование (смешивание) вакцины, но при четком соблюдении определенных условий,

– сказал Кузин.

Смешивать будут только Pfizer и Moderna

Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.

Основания, чтобы сочетать вакцины

Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача, – пояснил Кузин.

Главный госсанврач добавил, что соответствующее решение группы экспертов уже есть.

По его словам, рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных пошаговых инструкций.

Актуально о вакцинации против COVID-19

К слову, комбинирование м-РНК вакцин стало возможным в Украине недавно – 18 июля в Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Moderna через механизм COVAX.

Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.

Почему мРНК-вакцины – это новый уровень превентивной медицины? Вместо того чтобы вводить антигены (вещества, которые заставляют нашу иммунную систему вырабатывать антитела), вакцины этого типа дают нашему организму необходимый генетический код, чтобы иммунная система производила антигены сама. Технология мРНК-вакцин не новая: ученые ее изучали десятилетиями. мРНК-вакцины не содержат живого вируса и не вмешиваются в ДНК человека.

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 099 711 граждан. 3 099 709 из них получили 1 дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 712 791 человек.